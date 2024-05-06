Paramount хочуть купити за $26 млрд, компанія погодилася розпочати переговори

Група на чолі із Sony Pictures Entertainment та Apollo хоче придбати компанію Paramount, яка тепер вирішила офіційно розпочати відповідні переговори. Сума можливої угоди сягає $26 млрд, пише The New York Times із посиланням на інформовані джерела.

За їхніми словами, таке рішення було ухвалено після того, як ввечері 3 травня закінчився період ексклюзивних переговорів між Paramount та голлівудською студією Skydance.

Наступного дня спеціальний комітет ради директорів Paramount зібрався та схвалив початок переговорів із Sony Pictures і Apollo, які нещодавно надіслали лист про зацікавленість та запропонували купити Paramount. Також комітет вирішив продовжити переговори зі Skydance.

Paramount, власник Nickelodeon, MTV, CBS і Paramount Pictures, вивчає можливість укладення угоди, оскільки стикається з проблемами, включаючи занепад кабельного телебачення і збитковість потокового бізнесу.

Нагадаємо, що недавно Paramount повідомила про відставку головного виконавчого директора Боба Бекіша, який був противником потенційної угоди зі Skydance.