у Конгресі США припустили відправку військ на війну проти РФ

Про це він заявив в ефірі CBS News.

За словами конгресмена, США мають продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ширшій війні, і звинуватив у затримці допомоги «пропутінську фракцію» всередині Республіканської партії.

«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт – не просто нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – сказав Джеффріс.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союз і тим самим загрожуватиме союзникам по НАТО.

«Чи маємо ми повірити, що якщо ми дозволимо путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться тільки на Україні? Звичайно, ні», — наголосив лідер демократичної меншості в Палаті представників США.