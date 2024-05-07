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Армія РФ за добу втратила 15 танків, 37 артсистем і понад 1100 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 476 460 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7405 (+25) од,
  • бойових броньованих машин — 14 227 (+14) од,
  • артилерійських систем – 12 287 (+37) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2149 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2017 (+9) од.
7 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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