Сили оборони за добу відбили 93 ворожі атаки на 7 напрямках Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени » Армія РФ за добу втратила 15 танків, 37 артсистем і понад 1100 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони відбили майже сотню атак російських військ на семи напрямках і знищили ще 1160 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 476 460 (+1160) осіб,

танків ‒ 7405 (+25) од,

бойових броньованих машин — 14 227 (+14) од,

артилерійських систем – 12 287 (+37) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),

крилаті ракети ‒ 2149 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 2017 (+9) од.