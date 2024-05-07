Армія РФ за добу втратила 15 танків, 37 артсистем і понад 1100 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 476 460 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7405 (+25) од,
- бойових броньованих машин — 14 227 (+14) од,
- артилерійських систем – 12 287 (+37) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2149 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 2017 (+9) од.
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