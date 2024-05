Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига, використовуючи гідроцикл Близько 40% врожаю зернових уникає оподаткування, Україна втрачає мільярди — The Economist » Лондонський джентльмен-клуб «Гаррік» уперше за 193 роки існування почне приймати жінок У чоловічому клубі «Гаррік» проголосували за те, щоб дозволити жінкам стати його членами вперше відтоді, як лондонський заклад відкрив свої двері у 1831 році Про це повідомляє The Guardian. Після того, як у березні видання оприлюднило повний список членів джентльмен-клубу «Гаррік» (Garrick Club), його члени проголосували та підтримали відмову від статусу «виключно чоловічого» клубу. Під час голосування 59,98% учасників клубу віддали свої голоси за рішення дозволити жінкам приєднатися. Згідно з інформацією видання, серед приблизно півтори тисячі членів клубу опинилися десятки суддів Високого, Верховного, Апеляційного та Окружного судів, сотні старших баристерів, десятки політиків, відомі музиканти та актори, зокрема Стівен Фрай, Бенедикт Камбербетч, Метью Макфейден та король Великої Британії Чарльз III. Зустріч була закритою для тих, хто не є членами клубу «Гаррік», але джерела повідомили, що 562 члени проголосували «за», а 375 чоловіків — «проти». Актор Стівен Фрай і журналіст Джеймс Науті були серед тих, хто виступив з короткими промовами за допуск жінок. Члени клубу сподівалися, що голосування покладе кінець шеститижневому ретельному дослідженню внутрішньої роботи клубу, спричиненому оприлюдненням списку з приблизно 60 імен найвпливовіших членів клубу. Ретельно охоронюваний список членів «Гарріка» показав, що клуб залишався оплотом британського істеблішменту, де все ще домінували чоловіки. Разом із королем у списку були віцепрем’єр-міністр, десятки провідних юристів, десятки членів Палати лордів і 10 членів парламенту, а також керівники впливових аналітичних центрів, юридичних фірм і приватних інвестиційних компаній, науковці, старші журналісти. Список також показав, що члени клубу — переважно білі чоловіки старші 50 років. Керівництво клубу повідомило, що отримало листи від понад 200 членів, які погрожували, що підуть з клубу, якщо голосування піде проти жінок. Музиканти Стінг і Марк Нопфлер разом з актором Фраєм написали, що залишать клуб, оскільки «публічна суперечка з цього приводу» поставила їх у невиправдане становище. Жінки, які працюють у сфері мистецтва, також висловлювали розчарування протягом останніх кількох тижнів через велику кількість їхніх колег, які були членами клубу, куди жінкам дозволялося приходити лише як гостям, що супроводжували чоловіків. Джуд Келлі, театральна режисерка і засновниця фонду «Жінки світу», описала, що «почувалася приниженою», коли її запрошували до клубу на театральні заходи. «Мені приємно, що чоловіки, яким раніше було комфортно, щоб клуб був лише для чоловіків, знову подумали та вирішили, що тепер їм незручно через таку домовленість. Ці клуби були створені як місця для людей, які отримали вищі привілеї. Це не те саме, що влаштувати пікнік лише для дівчат або крикетний клуб лише для хлопчиків. Це місце, яке підтримувало чоловічу силу», — сказала вона. У клубі вже склали список із семи жінок, яких тепер планують висунути для членства в «Гарріку». Серед них професорка класики в Кембридзькому університеті, редакторка класичного розділу в The Times Literary Supplement Мері Берд, колишня міністерка внутрішніх справ Ембер Радд, ведуча Channel 4 News Кеті Ньюман, журналістка, політична коментаторка Аєша Хазеріка, акторка Джульєт Стівенсон, британська юристка, бізнеследі та голова ради опікунів Shakespeare’s Globe Маргарет Кейслі-Хейфорд та колишня суддя апеляційного суду Елізабет Глостер. Попри проведене голосування, радикальних змін у складі клубу найближчим часом може не відбутися.