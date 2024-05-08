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Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих «шахедів»

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», запущену із Тамбовської області РФ;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • 4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ і акваторія Каспійського моря);
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К», запущену із Криму;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 — з окупованої Запорізької області;
  • 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136, випущених із Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українські оборонці неба знищили 59 повітряних цілей росіян, зокрема, 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 «калібри», 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 «шахедів»

8 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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