ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових » Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих «шахедів» Уночі середи, 8 травня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами й ударними БПЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 59 з 76 повітряних цілей ворога Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», запущену із Тамбовської області РФ;

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ і акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету «Іскандер-К», запущену із Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 — з окупованої Запорізької області;

21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136, випущених із Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою українські оборонці неба знищили 59 повітряних цілей росіян, зокрема, 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 «калібри», 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 «шахедів»