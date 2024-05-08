Microsoft створила модель штучного інтелекту для спецслужб США

Корпорація Microsoft спеціально для спецслужб США розробила модель генеративного штучного інтелекту на базі GPT4, що може повністю працювати без інтернету і використовуватись для аналізу надсекретної інформації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це перший випадок, коли велика мовна модель працює повністю без інтернету. Більшість моделей ШІ, включно із ChatGPT від OpenAI, покладаються на хмарні сервіси для вивчення і визначення закономірностей на основі, але Microsoft хотіла надати розвідувальному відомству США безпечну систему.

«Це вперше, коли ми маємо ізольовану версію — ізольована означає, що вона не підключена до інтернету — і знаходиться в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США», — сказав технічний директор Microsoft зі стратегічних місій і технологій Вільям Чаппелл.

Ця нова модель ШІ, розміщена в хмарі, є статичною, тобто вона може читати файли, але не навчатися на їхній основі або у відкритому інтернеті. Таким чином, уряд США може запобігти витоку секретної інформації.

Згідно з повідомленням, Microsoft останні 18 місяців працювала над своєю системою, включаючи модифікацію існуючого суперкомп’ютера зі штучним інтелектом в Айові.

Тепер сервіс має пройти тестування та акредитацію розвідувального співтовариства.