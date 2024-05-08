Трамп закликав Грін відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку

Про це близьке до Трампа джерело повідомило ABC News.

За словами співрозмовника, кандидат у президенти сказав Грін, що республіканська партія має бути об’єднаною.

Водночас Трамп висловив свою підтримку Джонсону, запросивши спікера на сцену на партійному заході. Там він похвалив його «лідерство і роботу в палаті представників США», підкресливши необхідність «партійної єдності, співпраці та розширення більшості».

Телеканал зазначає, що сьогодні, 7 травня, Грін і Джонсон мають намір зустрітися. Конгресвумен на прохання ABC News дати коментар про плани щодо клопотання на відставку спікера палати представників сказала, що «отримає більше інформації» після зустрічі.