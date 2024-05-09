Аналіз компаній України згідно КВЕД від YouControl

Що таке КВЕД? Класифікатори видів економічної діяльності (КВЕДи) структурують різновиди операцій, які здійснюють підприємства в Україні. КВЕД можна адаптувати, але ефективніше вибрати належний код виду діяльності відразу, щоб уникнути можливих труднощів у функціонуванні.

КВЕД України та його значення для бізнесу

Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) структурує та охоплює різноманітні сфери підприємницької діяльності в Україні, визначаючи їхні основні напрямки. Цей інструмент стає ключовим визначальним елементом для будь-якого суб’єкта господарювання.

Код КВЕД призначається на етапі першої реєстрації підприємства і виступає як відзеркалення основної сфери його діяльності. Наприклад, визначення коду може включати «діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі». Навіть у випадку, коли компанія працює в декількох напрямках, код КВЕД повинен визначати основний аспект діяльності.

Кількість кодів, які може мати підприємство, теоретично необмежена, проте на практиці прийнято вказувати від 1 до 6 кодів, що відображає основні напрямки економічної діяльності.

Інформація про види діяльності компаній заноситься до ЄДРПОУ та враховується в довідці статистики. Деякі ліцензійні види діяльності вимагають наявності конкретних КВЕД-кодів при отриманні ліцензії.

Зміна КВЕД може виникнути з різних причин, таких як зміна сфери діяльності підприємства або потреба у конкретних кодах для отримання нових ліцензій. Крім того, сам класифікатор регулярно оновлюється, включаючи нові статті та виправлення вже існуючих, що відображається у відповідних видах статей, наприклад, «КВЕД 2016».

Як в Україні отримати код КВЕД?

Кожна нова юридична особа, включаючи ФОП та окремі структурні підрозділи, позначається як «Статистична одиниця» при реєстрації, отримуючи унікальний код згідно з актуальним КВЕД. У реєстраційній картці, що подається до державного реєстратора, виділений спеціальний розділ, присвячений видам економічної діяльності, з вказівкою коду КВЕД і назвою майбутньої сфери діяльності.

Якщо виникла потреба змінити КВЕДи для вашої компанії, вам слід пройти наступну низку процедур: