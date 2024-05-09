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Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км

Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ «Газпром нафтохім Салават» у російській республіці Башкортостан — співрозмовник «Української правди» в СБУ

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

9 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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