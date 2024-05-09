Кэмерон: слишком малое и слишком позднее вмешательство лишь поощряет агрессора

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в четверг призвал партнеров по НАТО в ближайшее время увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП подчеркнул необходимость проведения более жесткой внешней политики в мире, который стал более опасным.

Кэмерон заявил, что Запад подвергается испытаниям со стороны Ирана, России и Китая и что западным странам необходимо проявить мужество.

В противном случае им придется позволить «нашим противникам… написать за нас наше будущее», сказал Кэмерон.

Предложив план из шести пунктов, Кэмерон сказал, что Великобритания должна уделять приоритетное внимание безопасности, быть смелее, жестче и реалистичнее.

«Все будет зависеть от того, кто проявит большую волю. И Великобритания, и наши союзники и партнеры по всему миру, мы все должны доказать, что наши противники ошибаются», – сказал Кэмерон, выступая в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

«На предстоящем саммите НАТО все союзники должны выполнить свое обещание, данное в Уэльсе в 2014 году, и достичь этих 2%. А затем мы должны быстро продвинуться вперед, чтобы установить 2,5 % в качестве новой планки для всех союзников по НАТО», – пояснил британский министр.

Кэмерон приветствовал обещание премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону до 2,5 % ВВП к 2030 году, что составит дополнительные 75 млрд фунтов стерлингов (94 млрд долларов) в течение следующих шести лет.

Он констатировал, что обезопасить себя от Китая, России и Ирана жизненно важно для стран Запада.

Говоря о войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа, Кэмерон отметил, что Великобритании следует сосредоточиться на обеспечении гуманитарной паузы в боевых действиях, а не призывать к немедленному прекращению огня. Как отметил глава британского МИД, эти призывы «не сделают (прекращение огня)… более вероятным».

По словам Кэмерона, страны мира не извлекли уроков из полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося два года назад.

Если незаконное вторжение Путина чему-то учит нас, так это тому, что слишком малое и слишком позднее вмешательство только поощряет агрессора. Так больше продолжаться не может. Мы должны быть более жесткими и решительными», – сказал он.

Кэмерон заявил, что Великобритании необходимо инвестировать в старые альянсы, включая G7 и разведывательный альянс «Пять глаз», в который входят США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Вместе с тем он отметил необходимость создавать новые партнерства – такие, как альянс AUKUS с участием США и Австралии.