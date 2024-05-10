Прогноз погоди на вихідні 11–12 травня: хотілося б тепліше

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде мінливою, вельми прохолодною, з невеликими дощами.

Погода в суботу 11 травня

У суботу небо над Україною практично всюди затягне хмарами, місцями пройдуть короткочасні невеликі дощі. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях очікується мінлива хмарність, без опадів.

На сході, півдні, а також на Закарпатті повітря вдень прогріється до +18…+20 °С, у центральних і західних регіонах — до +15…+17 °С. На півночі країни буде найпрохолодніше — до +13…+15 °С. Уночі середня температура повітря по всій Україні становитиме близько +7 °С.

Метеозалежним українцям рекомендуємо не планувати на суботу довгих прогулянок, активних спортивних тренувань та інтенсивної роботи вдома чи на городі — очікується невелика геомагнітна буря (G1).

Погода в неділю 12 травня

Небо нарешті проясниться, синоптики прогнозують невеликі дощі лише на Закарпатті. Однак день також буде прохолодним. На сході та півночі термометри покажуть не більше +13…+16 °С (уночі — +4…+6 °С), у центрі та на заході — до +15…+17 °С (уночі — +3…+5 °С) С), на півдні та Закарпатті — +17…+19 °С (уночі — +8…+10 °С).

Погода у понеділок 13 травня

Тиждень розпочнеться зі змінної хмарності. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях із імовірністю 50% пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень становитиме +13…+16 °С, уночі — +3…+5 °С. І лише у Закарпатській області стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +20…+22 °С.

Можливі і пожежі, і підтоплення

11–13 травня можливе підтоплення берегових низинних територій поблизу Дніпра у Вишгородському, Бориспільському та Броварському районах Київської області , а також Могилів-Подільському районі Вінницької області.

У неділю на всій території України, за винятком Волинської, Закарпатської, Чернігівської, Житомирської, Кіровоградської та Сумської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережними з вогнем на відкритій місцевості!

Народні прикмети та вірування

Наші предки вірили, що теплий вітер 11 травня приносить здоров’я, хороші новини та благополуччя. Крім того, вітер із півдня вважався ознакою теплого літа без затяжних дощів, а ясне зоряне небо в ніч проти 12 травня обіцяло багатий урожай.

Якщо 12 травня помічали безліч хрущів, у найближчі місяці чекали на суху спекотну погоду. Дощовий день віщував таке ж похмуре й мокре літо.