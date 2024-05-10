Учёные впервые описали фонетический алфавит кашалотов

Учёные впервые описали «фонетический алфавит» кашалотов, с помощью которого они общаются друг с другом. На исследование обратил внимание канал ABC News.

Согласно исследованию, будучи высокосоциальными млекопитающими, кашалоты общаются с помощью последовательности щелчков – кодов, состоящих из четырёх компонентов, комбинируемых неограниченно.

Учёные сравнивают язык кашалотов с человеческой речью и азбукой Морзе, тоже состоящими из последовательностей звуков. Исследователи не знают, о чём разговаривают кашалоты, но обнаружили, что некоторые коды передают информацию о личности говорящего.

Также учёные выяснили, что коды зависят от контекста разговора кашалотов: определённые коды систематически воспроизводятся у различных китов.

Учёные надеются, что лучшее понимание кашалотов поможет в их сохранении. Сейчас они находятся в категории уязвимых. На кашалотов веками охотились из-за их спермацета и амбры, которые человек использовал в промышленности и фармацевтике. Популяция кашалотов до сих пор восстанавливается. Сегодня основными угрозами для их жизни и здоровья являются столкновения с судами и загрязнение океанов.