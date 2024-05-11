Кіно не для всіх- «Тремтіння» 1975

Катрусин кінозал сьогодні ризикне та пройдеться по «супер-мікро-бюджетним» фільмам жахів минулого.

А шо там у нас окрім «Хеллоувін» та різних «Ночей живих мертвяків»?

Звісно випливає перший профінансований проект мого любімчика Девіда Кроненберга.

І тут в нас в дійсності далі лонг-рід про мрію, та «шлях самурая» (щоб ви не заплутались — Самурай з великої букви в нас сам Девід Кроненберг). Отже…

В 1974 році Кроненберг з другом поїхав в Голлівуд і це мав бути для нього поворотний момент.

В дійсності до цього моменту Кроненберг, як він розповідав пізніше в інтерв’ю, планував будувати кар’єру письменника та сценариста. Також він успішно закінчив університет, отримавши диплом етимолога. Біологія — друга любов Кроненберга після кіно, тому ми так багато бачимо її в його фільмах.

В Голлівуді він намагався продати свій сценарій майбутнього фільму Shivers (Тремтіння).

На той момент боди-хоррор після фільмів Джорджа Ромеро був на підйомі, тим більше що багато цензурних обмежень в американському кіно зняли.

Кроненбер тоді, це прикольний молодий чувак з гумором, серцеїд та гуляка. Разом з дружбаном вони взяли напрокат заряджений Ford mustang та катались по продюсерських та кіношних вечірках, де таки викупили продюсера Айвана Райтмана перед розквітом кар’єри останнього (нагадаю, Райтман це, наприклад «Мисливці за привидами», «Бетховен» та «Близнюки» зі Шварцем та Денні де Віто ).

Райтман згодився продюсувати проект Кроненберга, залишилось лише знайти фінансування.

«Забий на фінансування, воно з’явиться, як тільки підвяжемо нормального постановника» — запевнив Кроненберга Райтман.

Одночасно Кроненберг знайомиться з актрисою Барбарою Стілл, з якою в молодого красавчика ледь не починається роман. На цій хвилі вона зголошується зніматись в фільмі по сценарію Кроненберга майже «за спасібо»….

Девід, розуміючи, що зараз в його руки потрапить щасливий квиток, починає готуватися до переїзду в Голлівуд. В нього є все — свій суперовський продюсер , своя актриса, необхідні знайомства. Він непоганий письменник, оцінений як перспективний сценарист… І тут (за що я його обожнюю), йому на голову падає мікробюджет від держави Канада.

Саме в цей період канадській державі дуже закортіло розвивати власне кіно по европейський моделі фінансування, тобто просто спонсорувати.

За тиждень до того як йому мали потиснути руку в великому Голлівуді, Девід кидає все в тій Америці, та на бюджеті в 175 000 канадських долларів знімає фільм «Тремтіння» за 14 днів, витягнувши Барбару Стілл в холодний Торонто.

Як потім признався сам Девід, це був дуже стрессовий досвід — не маючи ніякого досвіду зняти за два тижні на мікробюджеті, з професійними акторами фільм, який пізніше отримає помірно схвальні оцінки.

Кожен день по 10-12годин роботи, де все треба вивчати з нуля. Кронеберг признавався, що більшість інформаціїї як знімати кіно він отримував з різних бібліотечних довідників. Щось вивчалось по ходу справи на практиці.

Окремо псіхоз був на постпродакшені…

І що ми маємо тепер?

Фільм зараз є визнаною класичною роботою цього майстра хоррорів. Для мене до сих пір загадка як це можна було вписати в 175 000 канадських доларів. Тільки Джон Карпентер зміг свого часу переплюнути Кроненберга, знявши «Темну зірку» за 60 000 ))

Звісно зараз це кіно більше для поціновувачів. Та як на мене — суперовський приклад, як йти до своєї мрії не дивлячись ні на що. Ти хочеш знімати авторське кіно? То йди та знімай!

Дуже цікаво спостерігати, як паралельно розвивалась доля майже однакових за ідеями митців, причому майже одночасно.

В тому ж 1974 році актор та молодий сценарист Ден О’Беннон після «Темної зірки» почав працювати над сценарієм під назвою Star Beast. В 1977 році О’Беннон прийняв остаточне рішення залишитись в Голлівуді. Щоб не вмерти з голоду, він влаштувався аніматором на сцени з «Зоряних війн», а там він знайомиться з Рідлі Скоттотм випадково, якому продюсери випадково знову ж таки підсовують Star Beast….

Через два роки на кіноекрани виходить «Чужий», а О’Беннон стає одним з найдорожчих сценаристів Голлівуду.

А що ж Девід? ))

В тому ж 1979 році Кронеберг закінчує свій третій професійний фільм The Brood на бюджеті в 1 400 000 канадських долларів і вже не планує повертатися в Голлівуд. Далі всі пам’ятають про Кронеберга, але хто зараз згадає про мультимільйонера О’Беннона?

Фільму даю 8/10 (цікава самодостатня ідея, технічно фільм сильно обмежений бюджетом). Тільки 18+ (секс, кров, хоррор та всякі кроненбергівські девіації)

І друзі, мийте руки коли збираєтесь щось їсти або когось хапати в обійми на вулиці — «Мінздрав рекомендує».

Віталій Рождаєв