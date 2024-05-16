Сили оборони частково витіснили росіян з Вовчанська

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

«На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю», — зазначають у повідомленні

Раніше у Генштабі повідомили, що ЗСУ частково витіснили росіян із міста.

«Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.

У Вовчанськ зайшли деякі піхотні групи росіян

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін напередодні повідомив в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти», — розповів Лазуткін.

Також він акцентував, що головне завдання зараз — знищення ворога й не дозволити йому заводити більше сил та закріпитися в місті.

«Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли», — додав речник Міноборони.

Лазуткін додав, завдяки дронам FPV українські захисники ефективно працюють проти російської армії, зокрема коли окупанти підвозять технікою піхоту.

«Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв’язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж», — підкреслив речник.