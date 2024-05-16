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США исключили Кубу из списка стран, «не в полной мере сотрудничающих» в борьбе с терроризмом

Госдепартамент отметил, что Вашингтон и Гавана возобновили сотрудничество в этой сфере в 2023 году

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил Кубу из списка стран, которые, по мнению Госдепартамента, не в полной мере сотрудничают в борьбе с группами, применяющими насилие.

В сообщении Госдепартамента говорится, что Блинкен пришел к выводу, что кубинские и американские правоохранительные органы вновь работают вместе в области борьбы с терроризмом и других областях.

Госдепартамент внес Кубу в список «не в полной мере сотрудничающих стран» в 2022 году.

Тогда внешнеполитическое ведомство заявило, что Куба отказалась взаимодействовать с Колумбией в вопросе экстрадиции членов группировки «Армия национального освобождения».

Позднее, однако, Колумбия отозвала ордера на арест этих людей.

«Более того, США и Куба возобновили сотрудничество в 2023 году, в том числе в области борьбы с терроризмом», – заявил Госдепартамент.

В соответствии с американским законодательством об экспорте оружия Госдепартамент ведет список стран, которые, как считается, не в полной мере сотрудничают в области борьбы с терроризмом.

После исключения Кубы в списке остались Северная Корея, Сирия, Иран и Венесуэла.

16 мая, 2024 | Category: Новости, США

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