Міноборони презентувало застосунок «Резерв+», у якому можна оновити облікові дані ТЦК

Міністерство оборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов’язаних, призовників та резервістів — пресслужба МОУ

«18 травня набуває чинності оновлений закон про мобілізацію. Що це означає?

Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом».

Деталі: В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн — через застосунок «Резерв+» (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру «Оберіг» щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.

«З 18 червня у застосунку «Резерв+» також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста».