Окупанти другу добу безуспішно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП

Про це 18 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, попри втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.

Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитись у наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі «Тигр». У ході бою нашими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора становлять 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбили дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби становили 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.