Росія вдарила ракетами по базі відпочинку на околиці Харкова: 5 загиблих

Про вибухи у місті повідомив міський голова Ігор Терехов близько 11:00.

«Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!», — йшлося у повідомленні.

За 20 хвилин стало відомо про ще один потужний вибух у місті.

Пізніше селищний голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов заявив, що сталося влучання на території громади. За його словами, уже є постраждалі.

У коментарі Суспільному Гололобов уточнив, що російські військові влучили по місцю літнього відпочинку.

Удари в Харківському районі та наявність постраждалих підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що загроза повторних ударів залишається.

Станом на 11:56, за даними ОДА, внаслідок удару окупантів постраждали 8 цивільних людей. Зокрема, серед поранених — фельдшер екстреної допомоги. Також пошкоджене авто швидкої.

Згодом мер Харкова повідомив, що у близькому передмісті росіяни спрямували дві ракети на базу відпочинку, де відпочивали люди. Унаслідок влучання загинули п’ять людей, ще 16 зазнали поранення.

«Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор? Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства», — написав Терехов.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі. Серед травмованих — 8-річна дитина. Також поранено працівника поліції та фельдшера, які прибули на допомогу людям.

За даними поліції, серед загиблих — жінка на 7-му місяці вагітності.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що «близько 11:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ. Приблизно через 10 хвилин російська армія повторно вдарила ракетою по тому ж місцю».

У прокуратурі також підтвердили загибельжінки, яка перебувала на сьомому місяці вагітності. Також серед п’ятьох загиблих четверо цивільних чоловіків.

Поранення зокрема отримали працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару.

«За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території Бєлгородської області РФ», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).