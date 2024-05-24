Прогноз погоди на вихідні 25–26 травня: літо поступово вступає у свої права

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні потішить приємним теплом. І хоч у багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, вони не зіпсують ваші плани на останній травневий вікенд.

Погода в суботу 25 травня

У суботу на більшій частині території країни очікується переважно ясна погода. Лише у Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях небо буде хмарним, можливі дощі та грози.

У східних, центральних і північних регіонах України температура повітря вдень становитиме +22…+25 °С, уночі — +10…+13 °С. На півдні та заході стовпчики термометрів піднімуться до +24…+26 °С, уночі — до +13…+15 °С.

Погода в неділю 26 травня

У всіх регіонах очікується мінлива хмарність. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях пройдуть короткочасні дощі.

Удень температура повітря в середньому по країні становитиме +22…+25 °С (у Херсонській та Запорізькій областях трохи прохолодніше — +19…+21 °С). Очікувана середня нічна температура — +12…+15 °С, у Донецькій та Луганській областях – +10…+12 °С.

Погода в понеділок

Новий тиждень розпочнеться з мінливої хмарності та опадів у більшості регіонів: короткочасні дощі пройдуть у всіх західних областях (за винятком Волині), у центрі та на півдні України.

На Одещині термометри вдень покажуть +20…+22 °С, у решті регіонів — +23…+26 °С. Уночі в середньому по країні очікується +12…+14 °С, у західних областях — +9…+11 °С.

Подбайте про здоров’я!

У повітрі по всій території України відзначається висока концентрація пилку берези. Якщо ви схильні до алергії, радимо носити на вулиці медичну маску, щодня робити вологе прибирання в оселі, мити волосся після повернення з вулиці та використовувати назальні сольові розчини.

На вихідних по всій країні УФ-індекс в обідню пору становитиме 6. У цей час намагайтеся перебувати на відкритому сонці не більше 15 хвилин, носіть головний убір і користуйтеся косметичними засобами з SPF не менше 15.

Народні прикмети та вірування

Удень 25 травня слов’яни традиційно визначали погоду на літо. Сонячний ранок без вітру віщував виснажливу спеку, дощ чи похмуре небо — мокре літо.

Якщо до вечора 26 травня у повітрі активно роїлися комарі, восени чекали на багатий урожай. А дощ цього дня обіцяв дуже мінливу погоду протягом усього літа.