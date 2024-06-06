«День Д»: как США и союзники шли к открытию «Второго фронта»?

День высадки войск союзников в Нормандии 6 июня 1944 года в США называют D-Day, в СССР, а ныне России, это день открытия так называемого «Второго фронта». На Западе и в России значение этой крупнейшей военной операции оценивают по-разному.

Как США и их союзники шли к этому дню? Как Москва призывала к помощи на фронте — и каким образом союзникам удалось поддержать СССР в борьбе с Германией? И как Вашингтон и Лондон участвовали в войне против стран «оси» до высадки в Нормандии?

Значение слов

D-Day (День «Д») – американский военный термин, обозначающий заранее назначенный день начала крупной военной операции; в русском языке есть аналогичный по смыслу аналог – Время «Ч». В западной исторической литературе и прессе также часто используются названия «Высадка в Нормандии» или «Операция “Оверлорд”».

«Вторым фронтом» в СССР, а позже – и во всем мире, назвали ожидаемую высадку британских и американских войск в оккупированной Франции. Название подразумевало, что «Первый», то есть главный фронт – советско-германский, на котором нацисты держали большую часть сухопутных войск и где за время войны понесли наибольшие потери, а «Второй фронт» – второй по значимости.

Для западных союзников – а в высадке в Нормандии участвовали военные из 12 государств – D-Day был исключительно важным, но далеко не «вторым» фронтом. Американцы и британцы, в отличие от СССР, и так воевали на два фронта: в Европе и с Японией – в Азии и на Тихом океане.

«Германия первая»

Британцы, выступившие в защиту Польши, с 1939 года вели войну с нацистской Германией и фашистской Италией. В свою очередь, до 22 июня 1941 года Германия и СССР были де-факто союзниками, совместно делившими Восточную Европу. Советский официоз декларировал, что в начале новой европейской войны виноваты не нацисты, а империалисты Англии и Франции, СССР официально поздравил Гитлера со взятием Парижа.

Союз тоталитарного СССР с западными демократиями стал одним из самых необычных и противоречивых альянсов в истории.

Через две недели после нападения японцев на Перл-Харбор (7 декабря 1941 года), президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, встретившиеся в Вашингтоне, приняли решение считать совместным стратегическим приоритетом победу над наиболее опасным врагом – Германией. Эта политика получила название «Германия первая» (Germany first). Рузвельт и Черчилль согласились, что для победы потребуется высадка войск в континентальной Европе, однако когда это произойдет, никто не мог предсказать.

Крупнейшей проблемой было отсутствие у западных союзников достаточного количества войск и военной техники. Великобритания потеряла большую часть регулярной армии и огромное количество военной техники в Дюнкерке: британских новобранцев нечем было вооружать.

За год до вступления США в войну численность американской армии составляла 174 тысяч человек – этого количества войск было недостаточно даже для защиты границ страны. У США было только 66 танков, к тому времени ставших главной ударной силой европейских армий. В 1941 году американские конструкторы имели готовый проект выпуска легкого танка – средние и тяжелые танки не существовали даже на уровне эскизов. Военные заводы в США практически отсутствовали или находились в ужасном состоянии из-за долгой Великой Депрессии, которая привела к резкому сокращению ассигнований на оборону. Военные склады были забиты униформой и винтовками эпохи Первой мировой. В стране было ничтожно мало генералов и офицеров, которые должны были обучить новобранцев и повести их в бой.

Фактически, США оказались в одном положении с СССР, в первые месяцы войны потерявшим большую часть регулярной армии и вынужденным создавать новую промышленную базу.

Просьбы о помощи

После нападения Германии и формирования необычного альянса СССР и Великобритании советский лидер Иосиф Сталин немедленно попросил Черчилля предоставить Красной Армии тысячи самолетов и танков, которых у британцев не было. За девять месяцев до атаки на Перл-Харбор США распространили на СССР программу ленд-лиза, предоставив Москве военные материалы, жизненно важные для спасения страны. Однако СССР требовал и прямой военной помощи.

СССР впервые призвал Великобританию открыть «второй фронт» в Европе практически немедленно. Уже 30 августа 1941 года, через два месяца после начала германского вторжения, Сталин направил письмо послу СССР в Великобритании Ивану Майскому: «Говоря между нами, должен сказать Вам откровенно, что, если не будет создан англичанами второй фронт в Европе в ближайшие три-четыре недели, мы и наши союзники можем проиграть дело».

Впрочем, именно тогда советские и британские войска совместно оккупировали Иран, который сыграл важную роль для поставок ленд-лиза.

В октябре 1941 года для спасения Москвы Сталин попросил Англию направить в СССР 25-30 дивизий, которыми Черчилль не располагал.

В августе 1942 года, на Московской конференции, в которой участвовали представители высшего руководства США, Великобритании и СССР, западные союзники сообщили, что изучили этот вопрос и пришли к выводу, что подобная операция приведет к их быстрому разгрому.

К тому времени, Германия уже серьезно укрепила северное побережье Франции – как показали события 1944 года, огонь главных калибров британских и американских кораблей не смог уничтожить германские огневые точки.

СССР и коммунисты в странах Запада требовали скорейшего открытия «второго фронта», однако Вашингтон и Лондон, которые постоянно готовили планы высадки на севере Франции, считали, что для этого недостаточно сил. Ко всему прочему, десантные операции – с использованием флота, авиации и сухопутных войск – до сих пор считаются наиболее сложными.

В августе 1942 года британцы совершили неудачную попытку захвата французского порта Дьеп: для поддержки десанта была собрана группировка из более чем 200 кораблей и более 570 эскадрилий авиации – однако высадившиеся части были быстро разгромлены немцами.

Этот опыт, а также опыт десантных операций в Тихом океане и в Северной Африке, позволил успешно провести высадку 4 июня 1944 года, однако полученные знания и умения (например, США разработали и оснастили войска специальными десантными судами) были щедро оплачены кровью союзников.

Подготовка

Уверенности в том, что высадка в Нормандии завершится удачей, не было. Генерал Дуайт Эйзенхауэр накануне начала операции подготовил письмо: «Войска, авиация и флот сделали все, что могли сделать храбрость и верность долгу. Если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я».

В D-Day приняли участие около 2 млн военнослужащих союзников, действовавших при поддержке 7 тысяч кораблей разных типов и почти 12 тысяч боевых самолетов. Эта гигантская военная мощь была собрана в Великобритании.

Чтобы обезопасить эти силы от атак с воздуха, потребовалось выиграть Битву за Англию и научиться противостоять новому слову в военном деле – германским баллистическим и «крылатым» ракетам.

Для того, чтобы перебросить войска, снаряжение и боеприпасы в Европу, США и Великобритании пришлось сперва выиграть Битву за Атлантику – обезопасив свои корабли от атак многочисленных германских субмарин. Гитлер понимал значение Атлантики и тратил гигантские ресурсы на постройку новых подлодок, что отбирало у германской промышленности ресурсы, необходимые для производства танков и пушек.

Чтобы подорвать военные и транспортные возможности Рейха, британцы и американцы постоянно бомбили Германию. Впоследствии министр вооружений Рейха Альберт Шпеер назвал эти операции «неизвестным Вторым фронтом», результатом которого стал вывод основных сил Люфтваффе с Восточного фронта. Так, в январе 1943 года (окончание Сталинградской битвы – одной из решающих битв войны) в боях с Красной Армией участвовали 445 германских истребителей, воздушное пространство Рейха защищали 1045 истребителей. В январе 1944 года (прорыв блокады Ленинграда) на Восточном фронте находились 425 германских истребителей, воздух Германии и западной Европы обороняли 1 605.

Одной из лучших пушек Второй мировой была германская «88-миллиметровка» – это была и великолепная зенитка, и прекрасное противотанковое орудие. 75% этих пушек стреляли по британским и американским бомбардировщикам, а не по советским танкам.

На пути к D-Day США и Великобритания сумели уничтожить крупные германские и итальянские группировки в Северной Африке.

В августе 1943 года Гитлер отдал приказ прекратить наступление на Курской дуге из-за высадки союзников в Италии, куда из-под Курска были переброшены отборные дивизии СС.

Западные союзники сумели вывести из войны мощнейшего союзника Гитлера – Италию, значительная часть территории которой была оккупирована войсками союзников за месяц до высадки в Нормандии.

Финал

Открытый в июне 1944 года «Второй фронт» позволил менее чем через год завершить Вторую мировую войну в Европе.

Голос Америки