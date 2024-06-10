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Макрон розпустив Національні збори

Про це повідомляє Franceinfo.

«Я почув ваше повідомлення, ваші занепокоєння, і я не залишу їх без відповіді. Тому я не можу діяти так, ніби нічого не сталося наприкінці цього дня. Нехай суверенний народ висловиться, немає нічого більш республіканського», — заявив Макрон після виборів до Європарламенту.

Зазначається, що перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

«За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня для першого туру та 7 липня для другого», — заявив Еммануель Макрон.

10 июня, 2024 | Category: Мир, Новости

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