Макрон розпустив Національні збори

Про це повідомляє Franceinfo.

«Я почув ваше повідомлення, ваші занепокоєння, і я не залишу їх без відповіді. Тому я не можу діяти так, ніби нічого не сталося наприкінці цього дня. Нехай суверенний народ висловиться, немає нічого більш республіканського», — заявив Макрон після виборів до Європарламенту.

Зазначається, що перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

«За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня для першого туру та 7 липня для другого», — заявив Еммануель Макрон.