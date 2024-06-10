На Закарпатті вантажівка прорвала державний кордон: угорці затримали 32 українців

У неділю 9 червня на Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон, угорські прикордонники затримали 32 українських громадян — речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді»

Зранку 10 червня в мережі з’явилася інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні, який стався на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань».

Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Ще згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб.

«Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни.

В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.

Окрім цього прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.