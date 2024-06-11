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Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року

Про це повідомила Єврокомісія.

Комісія вважає, що через російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру, наразі немає безпечних умов для повернення в Україну. Тому причини для тимчасового захисту залишаються, і його слід продовжити ще на один рік.

У Єврокомісії додали, що їхньою метою є надання захисту біженцям, які рятуються від російської агресії. Також там наголосили, що наразі майже 4,2 мільйона біженців з України користуються тимчасовим захистом в країнах Євросоюзу, серед яких третина – діти.

Тепер цю пропозицію комісії має затвердити Рада ЄС.

11 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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