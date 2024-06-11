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На збройовому заводі в Польщі стався вибух, загинув робітник

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що вибух стався в центрі ракетного палива. Всередині було двоє людей, третя людина на момент вибуху була надворі й не постраждала.

Життя одного з працівників врятувати не вдалося – 59-річний чоловік загинув.

«У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому», — підтвердила президентка заводу.

На місці працює пожежна команда, а також приземлився вертоліт швидкої допомоги.

Керівництво заводу з’ясовує, що сталося. Пожежу, яка виникла після вибуху, вже ліквідували.

11 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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