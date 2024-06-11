РФ завдала енергосектору України збитків на понад $56 млрд за час масштабної війни

Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE).

За підрахунками KSE, прямі збитки склали понад $16,1 млрд, з яких $8,5 млрд втрачено через руйнування об’єктів генерації електроенергії, $2,1 млрд — через пошкодження магістральних ліній електропередачі, $3,3 млрд — через руйнування нафтогазової інфраструктури.

«Було окуповано понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку АЕС. Були повністю зруйновані Каховська та Дніпровська ГЕС, а також Зміївська та Трипільська ТЕС. Критичних пошкоджень (понад 80%) зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Курахівська, Криворізька та Придніпровська ТЕС. Пошкоджено близько половини високовольтних підстанцій передачі електроенергії. Російські війська фактично знищили всі нафтопереробні заводи на території України та значну частку інфраструктури зі зберігання нафти та нафтопродуктів», — зазначає KSE.

Непрямі втрати енергосектору дослідники оцінили у майже $40,1 млрд.

«Основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах — $0,5 млрд», — повідомляє KSE.

За попередньою оцінкою аналітиків Київської школи економіки, загальні потреби відновлення енергосектору складають $50,5 млрд з урахуванням відбудови в повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури за принципом «Відбудувати краще, ніж було» ($48,5 млрд). Решта потреб ($2 млрд) — це забезпечення ліквідності енергокомпаній внаслідок втрачених через війну доходів.

Потреби відновлення електроенергетичного сектору експерти оцінили у $33,8 млрд, з яких $29,3 млрд — для об’єктів генерації, $4,6 млрд — для відновлення інфраструктури передачі та розподілу електроенергії.

На відновлення нафтогазового сектору, за підрахунками фахівців KSE, протрібно $14,8 млрд, на сектор централізованого теплопостачання — $1,4 млрд (без відновлення великих ТЕЦ).