У Львові затримали майора академії сухопутних військ, який бив військових і знущався з них

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на матеріали справи, передає «Еспресо.Захід«.

Як зазначається, йдеться про уродженця Львівської області, заступника командира механізованої роти однієї з військових частин.

Одного із солдатів майор вдарив автоматом, іншого бив ременем по сідницях

За даними судового розслідування, майор, зокрема, вдарив одного солдата автоматом АК-74 у груди. Військовому не сподобалось, що солдат попросив свого товариша приглянути за зброєю, поки він відійде. Майор також бив ще щонайменше кількох солдатів. Одному з них він наносив удари ногою у груди, іншого бив ременем по сідницях, ще одному підлеглому він наказував жувати сигарети. Вказані випадки насильства трапились під час повномасштабного вторгнення.

Що інкримінують майору

ДБР затримало майора 6 червня 2024 року. Йому оголосили підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч.5 ст.426-1 ККУ). Суд обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО під 908 тис. грн застави.