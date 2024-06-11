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У Південній Кореї заявили, що кілька військових КНДР перетнули їхній кордон

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що інцидент трапився ще 9 червня, проте відомо по нього стало лише 11 червня з повідомлення об’єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ).

«Деякі північнокорейські солдати, які працювали у демілітаризованій зоні на центральному фронті, ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію», — йдеться у повідомленні.

У відповідь військові Південної Кореї видали попередження через радіотранслятори та здійснили попереджувальні постріли. Після цього солдати КНДР повернулись на свою територію.

Як додали в ОКНШ, надалі жодних незвичних дій не спостерігалось.

Тим часом у Південній Кореї вважають, що військові КНДР перетнули кордон випадково, оскільки це місце є лісовим масивом і там погано видно попереджувальні знаки.

11 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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