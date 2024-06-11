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Втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 11.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 520 850 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 7902 (+23) од,
  • бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од,
  • артилерійських систем – 13 690 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 842 (+5) од,
  • літаків – 359 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 023 (+13) од,
  • крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 676 (+58) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2288 (+21) од.
11 июня, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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