РФ завдала енергосектору України збитків на понад $56 млрд за час масштабної війни У Південній Кореї заявили, що кілька військових КНДР перетнули їхній кордон » Втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис. За минулу добу російсько-української війни Сили оборони знищили літак окупантів, понад 1000 військових, а також десятки одиниць ворожої техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 520 850 (+1110) осіб,

танків ‒ 7902 (+23) од,

бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од,

артилерійських систем – 13 690 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+1) од,

засобів ППО ‒ 842 (+5) од,

літаків – 359 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 023 (+13) од,

крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 676 (+58) од,

спеціальної техніки ‒ 2288 (+21) од.