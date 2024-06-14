Прогноз погоди на вихідні 15–16 червня: дощі майже по всій Україні

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде ясною лише на заході країни, в решті областей очікуються опади різної інтенсивності. При цьому температура повітря буде вельми комфортною.

Погода в суботу 15 червня

У суботу в Житомирській, Київській, Чернігівській, Луганській, Одеській і Запорізькій областях можливі невеликі дощі протягом дня. У Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Дніпропетровській областях пройдуть сильні дощі (місцями зливи) з грозами. Опадів не передбачається лише у західних регіонах України.

Повітря в Херсонській, Запорізькій та Луганській областях прогріється до +26…+28 °С (уночі — до +18…+21 °С), в інших південних і східних областях — до +22…+25 °С (уночі — +17 …+19 °С). У центральних, північних і західних регіонах очікується +20…+23 °С (уночі — +11…14 °С).

Погода в неділю 16 червня

І в неділю без парасольок мало кому вдасться обійтися. Практично на всій території країни, крім Закарпаття, Львівщини, Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Вінницької та Івано-Франківської областей, небо затягне хмарами. У Рівненській, Хмельницькій і Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, в решті регіонів — сильні дощі з грозами.

У більшості областей термометри покажуть +24…+26 °С. Трохи прохолодніше буде лише у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській і Черкаській областях — +20…+22 °С.

Погода у понеділок 17 червня

Майже по всій Україні погода на початку тижня буде похмурою і дощовою. У центрі очікуються невеликі короткочасні дощі, на сході, півночі та заході — помірні опади. І лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях небо буде ясним.

Середня температура повітря вдень на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій і Закарпатській областях становитиме +27…+29 °С (уночі — +16…+19 °С). На півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °С (уночі — до +14…+16 °С), у решті регіонів — до +25…+27 °С (уночі — до +13…+16 °С).

Народні прикмети та вірування

Якщо сонце надвечір 15 червня заступали хмари, найближчими днями готувалися до негоди. А дощ у цей день вважався вірною ознакою «грибного» літа.

Удень 16 червня наші предки вивішували на вітру речі хворого члена сім’ї, оскільки вірили, що це надійний спосіб якнайшвидше позбутися недуги. Мав значення і напрямок вітру. Так, південний вітер за похмурої погоди вважався провісником урожайної осені.