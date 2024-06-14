Розвідка Британії: РФ задіяла для наступу «добровольчий корпус», який не дуже підходить

Для наступальних дій у війні проти України Росія активно використовує «добровольчий корпус», який за своїми характеристиками не дуже підходить для таких завдань — огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 14 червня

«Російське Міноборони все більше централізує механізми командування й контролю за неформальними проросійськими силами, ймовірно для того, щоби спростити їхнє використання у наступальних операціях в Україні», – зазначають в огляді.

Як нагадують, у лютому 2023 року російське Міноборони створило так званий добровольчий корпус під єдиним командуванням і управлінням, до якого зібрали близько 20 тисяч охочих воювати резервістів, найманців і колишніх в’язнів. Відтоді це формування активно задіювали у наступальних діях в Україні, хоча, зазначають аналітики, воно погано підходить для таких цілей.

«Російські нерегулярні формування – це переважно легкі піхотинські підрозділи, у яких немає інтегрованої артилерійської підтримки чи підтримки з повітря, і це робить їх більш вразливими, аніж регулярні підрозділи. Відповідно, упродовж останніх 9 місяців нерегулярні російські підрозділи ймовірно зазнавали пропорційно більших втрат, аніж регулярні сили російської армії», – розповідають в огляді.