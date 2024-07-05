«Nighthawks» , або «Нічні яструби» — або що подивитись

Ну що друзі.

«Катрусин кінозал» пропонує фільм на вихідні.

6 липня в нас день народження Сільвестра Сталлоне.

До Сталлоне можна відноситись по різному, одного в нього не забрати — він дуже непоганий професійний актор та — режиссер.

Він культовий актор, але й проблемний, бо кожного разу він знає «ЯК» треба знімати з ним фільми — про це вже ходять легенди.

І тому сьогодні в нас супер фільм, який сам Сталлоне назвав найбільш проблемним для себе.

Це «Nighthawks» , або «Нічні яструби», де вперше в США знімається і інша зірка з Голландії, а саме Рутгер Хауер.

В дійсності в основі сценарію було спочатку продовження мега-популярного «Французського зв’язкового», але внаслідок того, що Джин Хекман відмовився зніматись в продовжені, а ращом з ним і Рон Шайдер, сценарій перепродали Universal, який вона адаптувала та запустила боевик про терористів в Нью-Йорку.

А далі в нас «виробничий ад».

В далекому 1980 році ніхто з кінопрокатників не вірив в можливість массового теракту в Нью-Йорку чи інших містах і тому на проект про двох поліцейський, яким протистоїть холоднокровний террорист (Хауер) виділили лише 5 млн.долларів.

Перші проблеми почались одразу — за професійну невідповідність та конфлікти зняли з проекту його першого режисера і фактично з цього моменту контроль за фільмом взяв на себе сам Сталлоне, який вже мав за плечами режисуру «Рокі».

В фільмі деякі трюки він виконує сособисто, в тому числі і на гелікоптері (до речі останній трюк ввів Сталлоне в ступор на два тижні , бо він панічно боїться висоти).

Хауер виявився настільки потужним персонажем, що студія зробила навіть дві версії фільму — з акцентом на Хауері, та з акцентом на Сталлоне. По факту на передпоказі виграв Хауер, але авторитет у Ситаллоне був набагато більший, тому обидві зірки ледь не посварилися потім.

Коли змонтували фінальну версію фільму, студія з жахом зрозуміла, що це вийшов боевик в стилі більш пізнього «Міцного горішка» чи навіть Джона Ву. Фільм мав настільки криваві та трагічні епізоди, що був негайно цензурований, про що Сталлоне все життя потім жалкував. Бо на його думку саме «жорсткий» варіант фільму був найбільш доцільним та правдивим.

Але боси студії заявили, що «такого терроризму не може бути в природі, а особливо на территорії США», хвилюючись за обмеження та кассові збори, та вирізали кілька ідеально розроблених сцен перестрілок і перемонтували фінал. Як вони помилялись.

Всього лише через 7 років Джон Мак-Тірнан випустить свій знаменитий Die Hard , який повністю переверне жанр і буде зроблений саме в стилістиці першої версії «Нічних Яструбів».

На жаль Universal не ризикнули.

Але навіть зараз, дивлячись назад, та порівнюючи обидва фільми, я віддаю особисто перевагу «Яструбам». Бо вони класні та більш правдиві. А актори в ніх — зірки, що якраз розкрились на початку своєї кар’єри.

Фільму даю 9/10 (ідея класна, зйомки чудові, трохи порізаний сюжет). Фільм 16+

І особисте послання кінопродюсерам (особливо тим, з ким я намагався спілкуватись особисто) — ніколи не кажіть «ніколи», можливо ви знову втрачаєте свій шанс.

Віталій Рождаєв