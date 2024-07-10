Британська розвідка: Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі

Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

У повідомленнях відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС Росії, які діяли в Чорноморському регіоні.

За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.

Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі, — британська розвідка

«За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період», — зазначають у Міноборони Британії.