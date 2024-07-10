НАТО: Кремль ведет в Европе тайную кампанию для подрыва поддержки Украины

Президент России Владимир Путин проводит в Европе секретную кампанию, включающую в себя заговоры с целью убийства, саботаж и поджоги, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны общественности. Об этом во вторник заявил один из старших руководителей НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Кроме того, по его словам, России не хватает боеприпасов и войск для начала крупного наступления в Украине, и ей необходимо обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран, помимо тех, что она уже имеет.

«Сегодня мы видим все еще очень большие российские потери. Россия пытается захватить [украинские] территории. Мы видим значительное улучшение украинской обороны», — сказал представитель НАТО.

Он предположил, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

ВСУ уже несколько месяцев находятся в обороне на поле боя, поскольку российские войска продолжают оказывать сильное наступательное давление и медленно продвигаются на востоке Украины.

Представитель НАТО заявил, что Украине потребуется некоторое время, чтобы накопить необходимые боеприпасы и личный состав для проведения новых крупномасштабных наступательных операций.

«Мы видим, что все улучшается день ото дня», — добавил он.

НАТО отреагировала на секретную российскую кампанию по подрыву поддержки Украины в Европе, выпустив два заявления, предупреждающие Москву о том, что альянс осведомлен о ее действиях, сообщил представитель НАТО.

Также усилился обмен разведданными среди членов альянса, чтобы «у нас было общее представление о происходящем», сказал он.

«Первое, что нужно сделать, чтобы противостоять тому, что Владимир Путин делает — это показать ему, что мы знаем, что происходит», — сказал он.

Он также отметил продолжающиеся поставки из Китая «критически важных компонентов» для беспилотников, ракет и российской оборонной промышленности.

Представитель НАТО заявил, что Путин «все еще считает, что время на его стороне» и готов терпеть «поистине ошеломляющее количество военных потерь». Россия набирает около 30 000 военнослужащих в месяц, что позволяет ей выдерживать большие потери на поле боя, сказал он.