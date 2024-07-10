Норвегія передасть Україні шість літаків F-16, перші надійдуть вже цього року

Уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16, перші з них мають надійти протягом 2024 року — «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що спроможність України оборонятися від ударів з повітря має вкрай важливу роль в боротьбі проти російської агресії.

«Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати постачання літаків протягом 2024 року», – оголосив він.

Ще у 2023 році в Осло анонсували, що у рамках очолюваної Данією «літакової коаліції» передадуть Україні певну кількість F-16. Стьоре оголосив про це під час візиту в Україну на День незалежності.

Він зазначив, що у поєднанні з системами ППО західні винищувачі будуть вагомим внеском в оборону України від ударів з повітря.