У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи через атаку 8 липня: 34 загиблих Выбор приватного сервера Perfect World » Понад 1000 окупантів, 2 танки і 36 артсистем — знищено За минулу добу війни на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1100 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,

танків ‒ 8180 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 715 (+11) од,

артилерійських систем – 15 051 (+36) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 883 (+3) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) од,

крилаті ракети ‒ 2389 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2531 (+15) од.