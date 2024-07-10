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Понад 1000 окупантів, 2 танки і 36 артсистем — знищено

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 10.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8180 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 715 (+11) од,
  • артилерійських систем – 15 051 (+36) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 883 (+3) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) од,
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+0) од,
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2531 (+15) од.
10 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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