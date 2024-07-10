Путін хотів окупувати Харків, поки затримувався пакет допомоги від США, — Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана.

«У нас завжди є ці виклики, що з моменту рішення (ухвалення допомоги, — ред.) до моменту, коли прибуває спорядження потрібно багато часу. І, звісно, Путін розумів і розуміє це», — сказав президент.

За його словами, лідер Кремля хотів використати піврічну затримку допомоги у Конгресі США, щоб «швидко окупувати Харків».

«Він (Путін, — ред.) хотів окупувати Харків. Ми втратили деякі селища вздовж нашого кордону. Але, дякувати Богу, ми забрали людей, зберегли їх», — додав Зеленський.