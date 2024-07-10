Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит

Про це йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена, передає пресслужба Міненерго.

«Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але і є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності…Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв’язку з зухвалим нападом Росії на дитячу лікарню в Києві», — наголосив Галущенко.

Зазначається, що в Охматдиті лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні є 27 джерел іонізуючого випромінювання.

МАГАТЕ надає технічну підтримку Охматдиту за такими напрямами, як радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія. Це в тому числі й обладнання.