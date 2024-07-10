Військові бази США в Європі вперше за десятиліття перевели в стан підвищеної бойової готовності через ймовірні диверсії РФ

Про це пише з посилання на джерела у військовій розвідці США.

Розвіддані, отримані США, свідчать про те, що Росія включила американські бази та військовий персонал до варіантів для нападу через проксі-сервери.

Зазначається, що на кількох базах вже запроваджено підвищений рівень небезпеки «Чарлі», який застосовують у разі терористичної загрози.

Заплановані атаки на американські бази є частиною диверсійної кампанії, яку Москва нині намагається проводити по всій Європі.

Високопосадовець НАТО сказав у коментарі виданню, що диверсії РФ у Європі в минулі місяці стають «дедалі зухвалішими та агресивнішими». За його словами, ймовірно, це пов’язане із виборами на Заході, аби «спробувати підірвати підтримку України».

Європейське командування США відмовилося прямо коментувати причину зміни захисту сил минулого тижня. Проте один із представників наголосив, що «підвищення пильності не пов’язане з якоюсь окремою загрозою, а спричинене сукупністю факторів, які потенційно можуть впливати на безпеку американських сил у Європі».