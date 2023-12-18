ТОП сайтів по накрутці підписників інстаграм

Що таке накрутка передплатників і чим вона важлива

Накрутки передплатників в Інстаграмі — поширена практика, це залучення до себе реальної аудиторії в інстаграм — аккаунт за допомогою спеціальних сервісів. Нарощування аудиторії на своїй сторінці — це потужний інструмент маркетингу, SMM, монетизації облікового запису та отримання доходу.

Як безпечно та ефективно просувати свій профіль

Але перш ніж купити аудиторію, вам потрібно вибрати сайт, де це може бути не тільки безпечним, але й вигідним. Непогано якщо компанія зобов’язується надати гарантію виконання робіт у зазначені терміни, але все ж таки краще працювати з надійними сервісами, і почати потрібно з топ- 10 компаній, які надають послуги піару в соціальних мережах.

Топ-7 сайтів, які безпечно накручують

SMM.biz.ua (https://smm.biz.ua/instagram/followers/)взаємний обмін завданнями та накопиченими балами за активність у соціальних мережах. Тут відбувається автоматичне накрутка передплатників у Instagram за допомогою програмного забезпечення, яке дозволяє займатися просуванням практично без вкладень. Потрібна реєстрація, потрібно витрачати багато часу на просування, а результати залежать від сумлінності користувача – умовна гарантія.

Likes.com.ua (https://likes.com.ua/?usl=4)- це платформа для людей, які цікавляться кешбеком. Ви можете отримувати винагороду у вигляді криптовалюти за невеликі дії, які мають значення, такі як використання програми, обмін контентом та внесення активного внеску до спільноти. Сервіс дозволяє набирати передплатників, у тому числі автоматично. Послідовники накручуються у резерв. Реєстрація не потрібна. Однак, незважаючи на швидкість виконання, про гарантії нічого не сказано.

socials.com.ua (https://socials.com.ua) — сервіс, що пропонує комплексне просування вашого облікового запису за ключовими запитами в популярних соціальних мережах. Проект розрахований на фахівців із SMM-маркетингу, малий та середній бізнес. Сайт працює за принципом інтернет-магазину, де необхідно оформити заявку на придбання товару. Ви вибираєте певну кількість дій для вашого облікового запису в Instagram. Дія вважається лайк, репост, перегляд відео, підписка на групу, пропозиція про дружбу, зроблене реальними користувачами. Якщо ви не є фахівцем, можете скористатися послугами фахівця, які зроблять всі налаштування за вас. Пропонуються послуги зі створення медіа-плану, підбору цільової аудиторії, розробки контенту, створення унікального дизайну ваших сторінок. Однак з’єднання на сайті не є безпечними, що трохи насторожує.

smm24.com.ua – використовує чесний автоматичний спосіб просування облікового запису Інстаграм. Він не приваблює ботів чи неактивних користувачів. За його допомогою ви збільшуєте кількість живих передплатників. Пошук фоловерів ведеться з географічної локації чи конкурентів. Ви зможете залучити для свого бізнес-проекту потенційних покупців та помітно збільшити конверсію. Функціональні можливості: Масслайкінг, масфоловінг, відписки. , мульти — акаунти, відстеження коментарів, крута аналітика, розподіл за часом. Сервіс є універсальним. Можна використовувати його для розкручування звичайного облікового запису з метою знаходження друзів за інтересами у своєму місті. Але найбільшу користь платформа представляє для комерційних профілів: власників онлайн-магазинів, рекламних агентств, блогерів, майстрів, які виготовляють вироби вручну, тощо.

ukrsmm.com – це універсальний інструмент, спеціалізована SMM платформа з просування та відкладеного постингу в Instagram. Сайт дозволяє автоматизувати налаштування розсилки в директ, керувати масовими діями в різних акаунтах, редагувати пости, додавати гео-теги, постити та видаляти по таймінгу найрізноманітніший контент. Основні вміння вміє просувати: автолайки; автопідписка; автокоментування – на основі шаблонів та генератора коментарів; автоматична відписка — при досягненні певної кількості фоловерів. Позитивна сторона-можливість просувати свій профіль без вкладень, негативна відсутність гарантій.

instakiev.com — Сайт також працює за принципом інтернет-магазину, де необхідно оформити заявку на придбання товару.

smo.biz.ua — Сервіс дозволяє набирати передплатників, у тому числі автоматично.