Дніпропетровщина: уламки «шахеда» пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна

Над Дніпропетровською областю воїни ПвК «Схід» пізно ввечері 24 грудня знищили 5 ворожих БпЛА, — повідомили у Дніпропетровській ОВА. По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Павлоградському.

«В останньому уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали», — зазначено в повідомленні.

Ракети на Кропивницький та Одесу

Увечері 24 грудня тактична авіація РФ випустила ракету Х-59 в напрямку Кропивницького і ракету Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві цілі.

Повітряні сили близько сьомої вечора повідомили, що окупанти запустили ракету у напрямку Кропивницького. «Суспільне» повідомило про вибухи в місті. Пізніше очільник ОВА Андрій Райкович повідомив, що в регіоні відпрацювали сили ППО.