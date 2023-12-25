Командування ЗСУ внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Кабмін повинен був 25 грудня подати у Раду законопроєкт про мобілізацію. Арахамія повідомив, що військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових.

«Сьогодні (25 грудня — ред.) уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.

Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила».

За його словами, парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті Ради: «Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання».