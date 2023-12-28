Доминик Перселл: биография звезды сериала «Побег»

Доминик Перселл — американский актёр англо-австралийского происхождения. Зародившийся в детстве интерес к актёрскому искусству он пронес сквозь многие годы и построил выдающуюся карьеру. Самой известной его работой стал драматический телесериал «Побег», в котором он сыграл осужденного Линкольна Барроуза. Позднее он стал известен как суперзлодей Тепловая Волна в сериалах от DC Comics.

Биография

Доминик Хаакон Миртведт Перселл родился 17 февраля 1970 года в графстве Мерсисайд, Англия. По отцовской линии ему достались норвежские и ирландские корни. Когда Перселлу исполнилось 2 года, его семья переехала в Австралию и поселилась в пригороде Сиднея. Там прошло детство Доминика. Он учился в местной школе и активно участвовал в школьной жизни, а также занимался сёрфингом.

Мысли об актёрской карьере появились у Доминика Перселла еще в юном возрасте. А после просмотра фильма Оливера Стоуна «Взвод», он принял решение развиваться в творческом направлении. Окончив школу, Перселл поступил в Австралийский молодёжный театр, а затем прошел курс обучения в Академии исполнительных искусств Западной Австралии, где вместе с ним учился Хью Джекман.

Доминик Перселл начал карьеру на австралийском телевидении. Его дебютной работой стала короткая роль в мыльной опере «Домой и в путь» в 1991 году. Следующее появление молодого актёра на экранах состоялось лишь спустя 9 лет, когда он переехал в Америку. Он снялся в фильмах «Миссия невыполнима 2» и «Эквилибриум», которые стали голливудскими блокбастерами, известными во всем мире.

В 2002 году Доминик Перселл стал главным героем фантастического телесериала «Джон Доу». Сразу после он сыграл Дракулу в супергеройском боевике «Блэйд: Троица», в котором снимались Уэсли Снайпс, Райан Рейнольдс и Джессика Бил. В 2005 году за 3 дня до запуска сериала «Побег» Перселл был утвержден на роль Линкольна Барроуза, которая стала одной из самых значимых в его карьере.

С 2014 по 2016 год Перселл появлялся в сериале «Флэш» в роли суперзлодея Тепловой Волны. Позже он стал центральным персонажем в спин-оффе «Легенды завтрашнего дня». В этих проектах Доминик Перселл сотрудничал со своим коллегой по «Побегу» Уэнтуортом Миллером. Позже актёра в образе Тепловой Волны можно было увидеть в смежных сериалах «Супергёрл», «Стрела», «Бэтвумен».

В настоящее время Доминик Перселл продолжает карьеру. В 2022 году он присоединился к съёмкам в боевике «Миссия ассасина», в котором Брюс Уиллис сыграл свою последнюю роль. Перселл также снялся в центре сюжета в фильме «Время расплаты», где он появился в образе смертельно больного детектива Тома Морана, готового идти на рожон. В свободное от работы время актёр предпочитает активный отдых, например, серфинг.

Личная жизнь Доминика Перселла не менее насыщенная. Он познакомился со своей первой женой, Ребеккой Уильямсон, в студенческие годы. Они прожили вместе 10 лет и воспитали четверых детей — Джозефа, Одри и двойняшек Лили Роуз и Огастуса. В 2008 году они развелись. Некоторое время актёр был в отношениях с актрисой Анной-Лин Маккорд. Позже Перселл был замечен в обществе Тиш Сайрус, а уже летом 2023 года они поженились.