Мерая Кері встановила рекорд, протримавшися 93 тижні на вершині чарту Billboard Hot 100 Американська співачка Мерая Кері з піснею All I Want for Christmas Is You встановила рекорд за кількістю тижнів, проведених під номером 1 у чарті Billboard Hot 100 Про це пише Variety. Американська зірка Мерая Кері вже ставала рекордсменкою за кількістю тижнів, проведених на вершині чарту Billboard Hot 100. Але нині вона побила свій власний рекорд завдяки популярному різдвяному треку All I Want for Christmas — 93 тижні на першій сходинці. У першій половині грудня ця пісня поступилась першістю композиції Бренди Лі Rockin' Around the Christmas Tree, але тепер знову посідає перше місце в Hot 100. З 93 тижнів Кері на вершині чарту 14 були саме з різдвяною композицією. Поточний рейтинг Hot 100 містить дані за тиждень, що завершився 21 грудня, тож Кері має великі шанси знову потрапити на перше місце в наступному чарті, враховуючи, що він включатиме результати ще за чотири дні до Різдва включно. Rockin' Around the Christmas Tree, пісня Лі 1958 року, яка нещодавно була єдиною серйозною конкуренткою треку Кері 1994 року, посідає друге місце в Hot 100, як і минулого тижня. Крім Кері та Лі в чарт увійшли композиції Jingle Bell Rock Боббі Хелмса — 3-я сходинка, Last Christmas від Wham! — 4 місце, A Holly Jolly Christmas Берла Айвза під номером 5.