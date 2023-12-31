Повертають назад до Росії: СБУ відшукала в Карпатах російську блогерку Маслову » Королева Дании неожиданно отреклась от престола в новогоднем обращении Королева Дании Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации. Официально отречение состоится 14 января, когда исполнится 52 года с тех пор, как она стала королевой. После ухода Маргрете королем станет ее старший сын, наследный принц Фредерик. «Я оставлю трон своему сыну, наследному принцу Фредерику», — заявила она. 83-летняя Маргрете II является самым долгоправящим монархом в истории Дании, она взошла на трон после смерти своего отца короля Фредерика IX в 1952 году. В отличие от британской королевской традиции, официальной церемонии коронации 55-летнего наследного принца Фредерика не будет. Вместо этого в этот же день дворец объявит о его воcхождении на престол. АВТОР ФОТО,REUTERS Королева Маргрете — популярная фигура в Дании, и многие датчане ожидали, что она останется на троне до самой смерти. Каждый год в канун Нового года она выступает с речью по телевидению. В этом году, помимо неожиданного заявления об отречении, Маргрете II говорила о войнах на Ближнем Востоке и в Украине, а также о важности решения проблемы изменения климата. Столкнувшись с теми же проблемами современного общества, что и другие королевские семьи по всей Европе, датская королевская семья решила сократить число членов королевской семьи. Это привело к публичному расколу в королевской семье в прошлом году после того, как дети младшего брата наследного принца Фредерика, принца Иоакима, были лишены своих королевских титулов.