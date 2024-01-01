Patriot збив уже 15 російських «Кинджалів» – Повітряні сили

На цей час, починаючи з 4 травня, американські зенітно-ракетні комплекси Patriot збили уже 15 російських ракет «Кинджал» в Україні — речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

«Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як «Кинджал». 4 травня був збитий перший «не имеющий аналогов «Кинджал» Х-47 – ракета М2. Таким чином, стартував відлік саме з цього часу.

Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 уже «кинджалів», збитих саме системою Patriot, це дуже гарні для нас новини».

Деталі: Водночас Ігнат зазначив, що наявних в України систем Patriot «мало».

«Кілька батарей – це недостатньо», – додав він.