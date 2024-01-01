Петро і Марина Порошенки привітали українців: ми – нація неймовірних людей, і ми переможемо

Петро і Марина Порошенки привітали українців із прийдешнім 2024 роком.

«Ми пережили цей рік. Ми – це нація неймовірних людей. Людей, які можуть донатити, плести сітки, ліпити вареники, тягати гуманітарку через напівзаблокований кордон і головне – утилізовувати орків сотнями за добу», – говорить Петро Порошенко.

«В часи великих трагічних випробувань ніщо інше не має такого великого значення, як те, чи є у тебе плече, готове бути поруч у скруті. І чи готовий ти сам стати таким плечем для інших. Я пишаюся тим, що пліч-о-пліч зі мною – неймовірні люди. Ті, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Це ті, кого ви зараз бачите, і ті, хто зазвичай лишаються поза кадром. Ті, хто цілодобово рухаються, розвозячи вантажі в будь-яку погоду, в будь-який час доби, подекуди часом ризикуючи власним життям. Ті, які аналізують специфічний ринок військової техніки, вигадують неймовірні способи поставити на ноги те, що давно на них не стояло, довести до ладу будь-який складний апарат чи вигадати якийсь новий, необхідній армії зараз», – розповідає п’ятий Президент.

«Ті, хто випікають хліб під обстрілами. Хто подає світло і тепло в домівки. Хто навчає дітей і лікує і малих, і старих», – додає Марина Порошенко.

«Але насамперед підніміть ваші келихи за тих, хто нині в холодному окопі. За тих, хто з фронту може привітати рідних хіба що відеозв’язком через старлінк. Підніміть келихи за їхніх дітей, за їхні родини», – говорить Петро Порошенко.

«Підніміть келих і за себе. За те, що ви – частина неймовірної нації, яка здивувала весь світ», – закликала Марина Порошенко.

«І дайте слово собі і тим, хто поруч – продовжувати рухатися далі, кожен в своєму темпі, щоби свята не викрадала війна. Ми переможемо. Це питання часу, майстерності наших військових і єдності української нації», – переконаний п’ятий Президент.