«Агент параної» — або що подивитись на вихідних

Ну що ж, шановні любителі сінематографу. Сьогодні наш Катрусин кінозал вирішив нагадати всім про рубрику «Доросле аніме 18+». Це не еротика — нагадую, це складні містичні та психологічні фільми.



Давно хотів повернутись до «Агента параної», особливо на фоні того, що більша частина українців фактично спустошені внутрішньо. І це факт. Та потрібні ж відповіді та рішення, а не бандура з сумними піснями.

Містично-психологічний аніме-серіал класика аніме Сатосі Кона.

Дуже-дуже шкода, що цей геній аніме так рано пішов від нас.

В фокусі данної роботи — причини та наслідки як дитячих травм, так і неправильних кроків у житті.

Якщо описати емоційно — перед вами картина, яку неначе одночасно знімали японські Філіп Дік, Стівен Кінг, та можливо — Ерік Берн (додам в коктейль трохи Кафки).

Це вибухова суміш, яка піднімає доволі небезпечні теми — самогубство, насильство та його причини, массові психози та інше…

Я гадаю, що «Агент параної» за своїм месседжем потужніший за «Папріку»,що з’явилась пізніше та набагато більше відома.

Сатосі Кон слушно вважає, що світ несправедливий, зовсім несправедливий, бо люди гвинтики і потрібні неймовірні зусилля, щоб покласти камінь в коліщата цивілізаційного Молоха.

В основі сюжету — розслідування на протязі років немотивованих нападів на людей невідомого підлітка з бейсбольною битою.

Чи існує він взагалі? Чи не він причина насильства? Чому люди отруюються насильством, просто споглядаючи його?

З часом стає зрозуміло — більшість героїв не ті, за кого себе видають, більшість героїв не хочуть знати про реальність. Як і більшість людей.

Як це все нам знайоме (

Серіалу даю 10/10 — він шедевр. Перегляд тільки з 18 років.

І бажаю всім не боятися реальності. Сенс життя не в пристосуванні до умов. Сенс життя — в створенні умов. Один з сенсів.

Віталій Рождаєв.