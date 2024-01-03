«Агент параної» — або що подивитись на вихідних

Ну що ж, шановні любителі сінематографу. Сьогодні наш Катрусин кінозал вирішив нагадати всім про рубрику «Доросле аніме 18+». Це не еротика — нагадую, це складні містичні та психологічні фільми.
Давно хотів повернутись до «Агента параної», особливо на фоні того, що більша частина українців фактично спустошені внутрішньо. І це факт. Та потрібні ж відповіді та рішення, а не бандура з сумними піснями.
Містично-психологічний аніме-серіал класика аніме Сатосі Кона.
Дуже-дуже шкода, що цей геній аніме так рано пішов від нас.
В фокусі данної роботи — причини та наслідки як дитячих травм, так і неправильних кроків у житті.
Якщо описати емоційно — перед вами картина, яку неначе одночасно знімали японські Філіп Дік, Стівен Кінг, та можливо — Ерік Берн (додам в коктейль трохи Кафки).
Це вибухова суміш, яка піднімає доволі небезпечні теми — самогубство, насильство та його причини, массові психози та інше…
Я гадаю, що «Агент параної» за своїм месседжем потужніший за «Папріку»,що з’явилась пізніше та набагато більше відома.
Сатосі Кон слушно вважає, що світ несправедливий, зовсім несправедливий, бо люди гвинтики і потрібні неймовірні зусилля, щоб покласти камінь в коліщата цивілізаційного Молоха.
В основі сюжету — розслідування на протязі років немотивованих нападів на людей невідомого підлітка з бейсбольною битою.
Чи існує він взагалі? Чи не він причина насильства? Чому люди отруюються насильством, просто споглядаючи його?
З часом стає зрозуміло — більшість героїв не ті, за кого себе видають, більшість героїв не хочуть знати про реальність. Як і більшість людей.
Як це все нам знайоме (
Серіалу даю 10/10 — він шедевр. Перегляд тільки з 18 років.
І бажаю всім не боятися реальності. Сенс життя не в пристосуванні до умов. Сенс життя — в створенні умов. Один з сенсів.
Віталій Рождаєв.
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