Кулеба: Трамп — це людина, з якою можна працювати, просто потрібно вміти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає, що потенційне обрання Дональда Трампа президентом США у 2024 році може негативно вплинути на підтримку України, якщо знайти до нього підхід.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю на заході NV «Україна та світ попереду. 2024», текст якого видання опублікували 3 січня, «Європейська правда»

Коментуючи перспективи переобрання Трампа президентом США, Кулеба сказав, що з будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, аби можна було цю користь для країни витиснути».

«Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп — Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із «Північним потоком-2″ і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп».

Голова МЗС також відкинув можливість будь-яких домовленостей із президентом РФ Володимиром Путіним і Трампом чи будь-яким іншим американським лідером.

«Тому Трамп — це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато «якщо», але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків», – підсумував він.