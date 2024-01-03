Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні

Про це він повідомив у відеозверненні, поширеному в Instagram.

71-річний голлівудський актор та сценарист Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову зруйнованих російськими обстрілами будинків у Херсоні.

«Привіт усім, Мікі тут. Вітаю всіх вас із Новим роком, особливо всіх людей в Україні. Спостерігаючи труднощі через свого помічника Діму з Миколаєва, я глибоко зворушений і прагну підтримати One World Aid Alliance «Альянс допомоги єдиному світу». Наша мета — відбудувати будинки в Херсоні та надати безпеку сім’ям, які переживають ці важкі часи. Ми прагнемо зібрати $1 млн, і кожна пожертва наближає нас до цієї мети», — заявив Рурк.

Він закликав своїх підписників об’єднатися заради цієї справи.

«Ваша підтримка безцінна», — додав актор.