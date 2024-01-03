Україна повернула з російського полону 230 воїнів і цивільних

Про це повідомив Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. За цей час додому повернулись 2828 захисників, сьогодні — 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Серед них 130 представників ЗСУ (ТрО – 14, ВМС – 14), Нацгвардії – 55, Держприкордонслужби – 38, Нацполіції – 1. Також 6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

З полону, зокрема, повернулась бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

Важливо, що серед тих, кого повернули з полону, є 48 людей, що вважались зниклими безвісти та мали статус «пошук особи».

Далі на всіх чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.

«Вкотре декларуємо, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян додому і продовжує працювати заради цього! Дякуємо тим громадянам та членам родин полонених і безвісти зниклих, які вірять у державу і плекають надію на повернення своїх героїв. Дякуємо й державним органам, а саме Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об’єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ за спільну роботу», — пише Лубінець.

Кирило Буданов повідомив, що обмін відбувся із залученням Об’єднаних Арабських Еміратів.

Надалі Координаційний штаб та всі його представники працюватимуть над тим, щоб репатріації відбувалися!